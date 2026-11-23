Никола Йокич продължава да пише история в Националната баскетболна асоциация (НБА). Сръбският център записа поредния си впечатляващ трипъл-дабъл и изигра ключова роля за победата на Денвър Нъгетс със 151:145 след продължение при гостуването на Чикаго Булс.

JAMAL MURRAY AND NIKOLA JOKIC OMG THE DUO PUT ON A SHOW IN A 151-145 OT WIN VS. CHICAGO https://t.co/kyAPYmhUc0 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 23, 2026

Йокич завърши двубоя с 37 точки, 18 борби и 11 асистенции, с което оформи своя 202-ри трипъл-дабъл в кариерата. Така трикратният носител на наградата за Най-полезен играч се доближи само на седем до рекорда на Ръсел Уестбрук, който оглавява вечната класация с 209.

Сериозен принос за успеха имаше и Джамал Мъри, който отбеляза рекордните си за сезона 45 точки. Канадският гард реализира 13 от 22 стрелби от игра, включително шест тройки, и беше почти безгрешен от наказателната линия с 13 успешни опита от 14.

Двубоят предложи изключителна драма в заключителните секунди на редовното време. Чикаго успя да заличи изоставане от седем точки в последните 40 секунди, като Бъди Хийлд открадна топката от Йокич седем секунди преди сирената и подаде на Джош Гиди, който изравни за 131:131.

Йокич имаше възможност да донесе победата на Денвър още в редовното време, но пропусна стрелба от далечно разстояние. В продължението обаче Мъри пое отговорността и отбеляза първите осем точки за гостите, повеждайки отбора си към крайния успех.

За Чикаго Хийлд реализира 33 точки, докато Гиди записа впечатляващ трипъл-дабъл с 23 точки, 14 борби и рекордните в кариерата си 22 асистенции. Австралиецът стана първият баскетболист на Булс с повече от 20 асистенции в един мач от 1985 година насам, както и първият с поне 20 точки и 20 асистенции след Клем Хаскинс през 1969 година.

Денвър заема шестото място в Западната конференция с баланс от 10 победи и 5 загуби, докато Чикаго е 13-и на Изток с 4 успеха и 12 поражения.

В друга среща Маями Хийт се наложи над Оклахома Сити Тъндър със 123:113. Бам Адебайо беше в основата на успеха с трипъл-дабъл от 24 точки, 15 борби и 12 асистенции.

Пеле Ларсон добави 21 точки за победителите, докато за Оклахома най-резултатен беше новобранецът Бенет Стърц със същия актив. Гостите бяха без една от големите си звезди – двукратния носител на приза за Най-полезен играч Шей Гилджъс-Алекзандър.

Голдън Стейт Уориърс постигна минимален домакински успех над Бостън Селтикс с 88:87 в един от най-оспорваните двубои на вечерта.

Джейсън Тейтъм имаше възможност да изравни резултата 55 секунди преди края, но пропусна втория си наказателен удар. До финалната сирена домакините удържаха крехката си преднина и записаха деветата си победа за сезона.

Брандън Поджемски беше най-резултатен за Голдън Стейт с 18 точки и 7 борби, а Тейтъм завърши с 27 точки, 10 борби и 6 асистенции за Бостън.

Действащият шампион Ню Йорк Никс също постигна победа, след като надделя над Индиана Пейсърс със 113:106 и се реваншира за поражението от същия съперник преди седмица.

Карл-Антъни Таунс се отличи с дабъл-дабъл от 30 точки и 13 борби, а Джейлън Брънсън добави 22 точки. За Индиана Паскал Сиакам беше най-резултатен с 25 точки, докато Ивица Зубац завърши с 10 точки и 14 борби.