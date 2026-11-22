Виктор Уембаняма изигра поредния си впечатляващ мач в НБА, след като наниза 50 точки, овладя 19 борби и добави пет чадъра и четири откраднати топки за победата на Сан Антонио Спърс със 114:91 над Ню Орлиънс Пеликанс. Двубоят се игра в Тексас, а домакините се възползваха от кадровите проблеми на съперника, за да стигнат до убедителен успех.

Уембаняма бе неудържим още през първото полувреме, в което отбеляза 32 точки и овладя 13 борби само за 18 минути на паркета. Благодарение на неговото представяне Спърс се оттеглиха на почивката с аванс от 16 точки.

Сан Антонио увеличи преднината си до 23 точки след тройка на Келдън Джонсън в края на третата четвърт, а в заключителната част разликата достигна 29 пункта. Именно тогава Уембаняма реализира две поредни стрелби от далечно разстояние, за да премине границата от 50 точки за втори път през сезона. На 4 ноември той постави личен рекорд в НБА с 52 точки при домакинския успех над Далас.

Спърс записаха втора поредна победа, след като във вторник приключи серията им от 12 последователни успеха. Стефон Касъл допринесе с 19 точки, като изравни личното си постижение с пет точни стрелби от тройката. Девин Васел добави 10 точки, а Де'Аарън Фокс завърши с 10 асистенции.

За Ню Орлиънс най-резултатен бе Джеремая Фиърс с 29 точки. Джордан Пул се включи с 25 от резервната скамейка, а Дерик Куин записа дабъл-дабъл с 15 точки и 15 борби. Ив Миси овладя още 13 борби.

Пеликанс бяха без една от големите си звезди Зайън Уилямсън, който отпадна от състава в последния момент заради контузия на лявото бедро. Загубата бе трета поредна за тима и девета в последните му десет срещи. В петък Ню Орлиънс отстъпи и на Оклахома Сити в първия мач от серията си от две поредни гостувания.