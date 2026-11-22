Сакраменто Кингс постигна първата си домакинска победа през сезона по изключително драматичен начин. „Кралете“ надделяха над Бостън Селтикс с 97:96, след като Кийгън Мъри донесе успеха с решаваща добавка 5 секунди преди края, а след това попречи на Пейтън Причард да отправи точен изстрел със сирената.

Последните две минути предложиха истинска драма, като лидерството в резултата се смени шест пъти. Сакраменто изоставаше с 95:96 и потърси обрат чрез Дариъс Акуф-младши. Неговият пробив към коша обаче завърши с неточен опит, но Мъри се извиси над защитата на Бостън и реализира добавката, която се оказа решаваща.

След прекъсване Селтикс повериха последната си атака на Причард. Гардът вече бе дал преднина на гостите с точен изстрел от средна дистанция 11.8 секунди преди края, но този път не успя да се освободи от защитата на Мъри. Той бе принуден да стреля трудно от около 6.4 метра, а топката дори не намери близо целта.

Така Сакраменто сложи край на серията си от осем поредни загуби във всички турнири и спечели първия си домакински мач от десет опита. Тимът бе загубил и седем последователни срещи пред собствена публика в предишната си домакинска серия.

Мъри завърши с 15 точки и 12 борби, като именно последната му борба се оказа с решаващо значение. Домантас Сабонис добави 15 точки и 17 борби, преди да напусне заради шест лични нарушения. Акуф приключи с 21 точки, Де'Андре Хънтър отбеляза 20, а Зак Лавин се отчете с 13.

Бостън бе без Джейсън Тейтъм, на когото бе дадена почивка преди втория мач от серията в два поредни дни, както и без Дерик Уайт, който има проблем с рамото. Най-резултатен за гостите бе Майк Конли с 19 точки, като реализира и четирите си опита от тройката. Пол Джордж също отбеляза 19 точки и овладя осем борби, а Немиас Кета добави 15 пункта. Сам Хаузър завърши с 14 точки, докато Причард се отчете с девет точки и осем асистенции.