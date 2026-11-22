Микал Бриджис се превърна в големия герой за Ню Йорк Никс, след като отбеляза тройка със сирената и донесе драматична победа на шампионите с 97:96 срещу Портланд Трейл Блейзърс в мач от редовния сезон на НБА.

Нюйоркчани контролираха срещата и в един момент имаха аванс от 26 точки, но допуснаха шокиращ срив в заключителните минути. 3.2 секунди преди края Дени Авдия реализира два наказателни удара и за първи път изведе Портланд напред в резултата. След таймаут на домакините гостите насочиха вниманието си към най-опасния играч на Никс – Джейлън Брънсън, но това отвори възможност за Бриджис.

Джош Харт намери съотборника си, който до този момент се представяше неубедително през сезона. Бриджис имаше едва 30.6% успеваемост от тройката и 40.4% от игра, но в решаващия момент не се поколеба. Той преодоля бързо защитата на Тумани Камара и отправи точния изстрел, който донесе четвърти пореден успех на Ню Йорк.

Джейлън Брънсън беше най-резултатен за победителите с 30 точки. Никс бяха без контузения Оу Джи Ануноби, както и без Карл-Антъни Таунс, който се възстановява от вирусно заболяване.

В друг двубой Джоел Ембийд беше близо до трипъл-дабъл, след като записа 26 точки, 17 борби и девет асистенции за домакинския успех на Филаделфия 76ърс със 132:129 срещу Милуоки Бъкс. Тайлър Хиро блесна с рекордните в кариерата си 50 точки за „елените“, но впечатляващото му представяне не беше достатъчно, за да предотврати 13-ото поредно поражение на тима.

Леброн Джеймс завърши с 21 точки, шест борби и шест асистенции за лидерите в Източната конференция, които имат аванс от три победи пред Бостън Селтикс. Тимът от Масачузетс допусна драматична загуба с 96:97 от Сакраменто Кингс, след като Кийгън Мъри отбеляза решаващия кош пет секунди преди финалната сирена.