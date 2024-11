Тежък удар за България: Везенков аут и за втория мач с Черна гора

Александър Везенков ще лиши българския национален отбор от своето присъствие и за втория игрови прозорец от квалификациите за Евробаскет 2025 в Латвия, Полша, Кипър и Финландия. Звездата на Олимпиакос е с фрактура на пръста в левия крак и ще пропусне поне следващите две седмици. По този начин лошите прогнози се потвърдиха и за „лъвовете“, които няма да разчитат на крилото и за втория мач срещу Черна гора.

BREAKING As the MRI scan that Sasha Vezenkov underwent showed, the Bulgarian forward will miss 2 weeks from the court due to a fracture in his toe #hoopsforthoughtgr #olympiacos #OlympiacosBC #vezenkov #euroleague #basketball pic.twitter.com/ae1pe3uF1Q