Тибо Куртоа не е променял решението си за участие в националния отбор на Белгия

Тибо Куртоа няма промяна в решението си относно участието в националния отбор на Белгия.

През август вратарят на Реал Мадрид обяви, че повече няма да играе за "червените дяволи" под ръководството на селекционера Доменико Тедеско. Миналия юни възникнаха разногласия между вратаря и треньора, в резултат на което Куртоа неочаквано напусна състава преди квалификационния мач за Евро 2024 срещу Естония.

Изпълнителният директор на белгийска футболна асоциация Питър Вилемс се е срещнал с Куртоа в Мадрид, за да обсъдят възможността за завръщането му в националния отбор.

