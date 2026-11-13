Томас Райс пожела футболист на Лудогорец

Националният халф на Кабо Верде Дерой Дуарте, който играе вече трети сезон в Лудогорец, може да премине в турския елитен Трабзонспор, пише турското издание "Гюнебакъш". Треньорът на тима от Трабзон Томас Райс настоява за сделката, като той познава отлично Дуарте, тъй като доскоро самият германец работеше в тима от Разград.

Трабзонспор е приготвил 2,5 милиона евро трансферна сума за халфа, като според турската медия може да има среща за преговори между двата клуба на 26 ноември в София. Това ще стане покрай гостуването на Трабзонспор на ЦСКА в София от четвъртия кръг на Лигата на конференциите. Очаква се Лудогорец да поиска повече пари за един от основните си футболисти, който игра на Световното първенство през лятото.

Дерой Дуарте пристигна в Лудогорец през юли 2024 и има договор с "орлите" до 2028 година. Той има 28 мача за националния тим на Кабо Верде. 27-годишният футболист има и нидерландски паспорт, като е играл за Фортуна Ситард и Спарта Ротердам.