БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я...
Чете се за: 11:12 мин.
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър...
Чете се за: 01:12 мин.
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за...
Чете се за: 05:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Томас Райс пожела футболист на Лудогорец

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Бившият треньор на разградчани, който в момента води Трабзонспор, иска да привлече един от лидерите им.

дерой дуарте бяхме достатъчно добри
Слушай новината

Националният халф на Кабо Верде Дерой Дуарте, който играе вече трети сезон в Лудогорец, може да премине в турския елитен Трабзонспор, пише турското издание "Гюнебакъш". Треньорът на тима от Трабзон Томас Райс настоява за сделката, като той познава отлично Дуарте, тъй като доскоро самият германец работеше в тима от Разград.

Трабзонспор е приготвил 2,5 милиона евро трансферна сума за халфа, като според турската медия може да има среща за преговори между двата клуба на 26 ноември в София. Това ще стане покрай гостуването на Трабзонспор на ЦСКА в София от четвъртия кръг на Лигата на конференциите. Очаква се Лудогорец да поиска повече пари за един от основните си футболисти, който игра на Световното първенство през лятото.

Дерой Дуарте пристигна в Лудогорец през юли 2024 и има договор с "орлите" до 2028 година. Той има 28 мача за националния тим на Кабо Верде. 27-годишният футболист има и нидерландски паспорт, като е играл за Фортуна Ситард и Спарта Ротердам.

#ФК Трабзонспор #Дерой Дуарте #Томас Райс #ПФК Лудогорец

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, брейк, момчета, финали
1
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, брейк, момчета, финали
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане на препятствия
2
БНТ 3 излъчва стартовете от Западно-европейската лига по прескачане...
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
3
Очакват се дъждове и силен вятър от следващата седмица
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на територията на Украйна, войната ще започне отново
4
Путин: Ако след постигането на мир бъдат разположени военни на...
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има целенасочена атака срещу тях
5
След рекордната глоба: Търговските вериги заявиха, че има...
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа
6
ДПА: В Дъблин България не подписа декларация за сигурността на Европа

Най-четени

Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва в края на ноември
1
Изплащането на коледните добавки за най-бедните пенсионери започва...
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11 загинали и 48 ранени
2
Премиерът Румен Радев за тежките катастрофи край Зимница: 11...
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда проектобюджетът на ДОО
3
Минималната пенсия става 374,62 евро от 1 юли, предвижда...
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е ден на траур
4
11 станаха жертвите при тежкото произшествие край Зимница, утре е...
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, брейк, момчета, финали
5
НА ЖИВО: Младежките олимпийски игри в Дакар, брейк, момчета, финали
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно
6
Божидар Божанов: Управляващите лъжат системно и арогантно

Още от: Футбол

Откриха мемориален барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч
Откриха мемориален барелеф на Ферарио Спасов в Ловеч
Почина Джаро Стоянов Почина Джаро Стоянов
Чете се за: 02:10 мин.
Меси отново е фаворит за MVP на МЛС Меси отново е фаворит за MVP на МЛС
Чете се за: 01:25 мин.
Дайо Упамекано напусна лагера на Франция Дайо Упамекано напусна лагера на Франция
Чете се за: 01:02 мин.
Черно море стартира благотворителна кампания в помощ на бивш играч Черно море стартира благотворителна кампания в помощ на бивш играч
Чете се за: 03:32 мин.
Испания с Ламин Ямал и Микел Оярсабал срещу Англия Испания с Ламин Ямал и Микел Оярсабал срещу Англия
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме, имаме резерви само в преамбюла
Премиерът Радев за декларацията за сигурност: Ние я подкрепихме,...
Чете се за: 11:12 мин.
По света
Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър достигна пориви от над 110 км/ч Обявено е бедствено положение във Враца, ураганният вятър достигна пориви от над 110 км/ч
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Майки на деца с увреждания ще протестират заради промените в Закона за личната помощ Майки на деца с увреждания ще протестират заради промените в Закона за личната помощ
Чете се за: 04:20 мин.
Общество
Българинът Христо Мусков подобри световния рекорд на "Гинес" за изтегляне на самолет Българинът Христо Мусков подобри световния рекорд на "Гинес" за изтегляне на самолет
Чете се за: 00:32 мин.
Общество
Служители от всички съдилища и прокуратури в София протестират...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Рязко застудяване ни очаква утре, температурите падат с 10 - 15...
Чете се за: 06:17 мин.
У нас
"На лекарите голяма благодарност - от сърце": Изписаха...
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Столичната община заведе дело за връщането на къпалня „Мария...
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ