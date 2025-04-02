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Томаш извика 20 футболисти за мача с Локомотив (София)

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Наказан е Лумбард Делова, а контузени са Густаво Бусато, Аарон Исека и Зюмюр Бютучи.

Александър Томаш
Снимка: startphoto.bg
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Старши-треньорът на ЦСКА Александър Томаш определи група от 20 футболисти за днешния домакински двубой срещу Локомотив (София) от 27-ия кръг на Първа професионална лига.

Мачът ще се играе от 19:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“.

Групата на ЦСКА: 25. Иван Дюлгеров, 21. Фьодор Лапоухов, 15. Тибо Вион, 4. Адриан Лапеня, 6. Лиъм Купър, 13. Браян Кордоба, 18. Мика Пинто, 19. Иван Турицов, 3. Сейни Санянг, 26. Марселино Кареасо, 99. Джеймс Ето’о, 7. Улаус Скаршем, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 22. Джейсън Локило, 11. Матиас Фаетон, 10. Джонатан Линдсет, 8. Станислав Шопов, 16. Георги Чорбаджийски и 28. Йоанис Питас.

Наказан е Лумбард Делова, а контузени са Густаво Бусато, Аарон Исека и Зюмюр Бютучи.

#Първа лига 2024/2025 #ПФК Локомотив София #ПФК ЦСКА

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