Томаш Махач завоюва първата титла в кариерата си на турнира в Акапулко

Томаш Махач спечели първи трофей в кариерата. Това се случи на тенис турнира в Акапулко.

Махач победи във финалния мач за титлата на Откритото първенство на Мексико Алехандро Давидович Фокина с 7:6, 6:2 и си гарантира място сред най-добрите 20 в света от понеделник. Така той ще стане първият чешки тенисист, който влиза в Топ 20 след Томаш Бердих през 2018 г.

24-годишният Махач спечели 37 от 39 точки на първи сервис и спаси сетпойнт при 5/6 в тайбрека на първата част.

Във втория сет той се активизира, като постигна първия пробив в мача и поведе с 3:2. Давидович Фокина се бореше да се справи с изоставането, но съперникът му спечели всеки от следващите геймове, за да запише втората си победа в два мача срещу 48-ия в света испанец.

Махач стана вторият чешки тенисисист спечелил титлата в Акапулко след Иржи Новак през 1998 г.

