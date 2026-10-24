Тотнъм сложи край на лошата си серия на „Стамфорд Бридж“

Тотнъм спечели лондонското дерби срещу Челси с 2:0 като гост в мач от осмия кръг на Висшата лига. „Шпорите“ стигнаха до втори пореден успех в първенството, след като преди тази седмица все още нямаха победа в шампионата. За Челси пък това е първо домакинско поражение от началото на сезона.

Двубоят остана без голове до 77-ата минута, когато нелепа грешка на Майк Пендерс доведе до откриването на резултата. След изпълнение на корнер вратарят боксира топката в собствената си мрежа и даде преднина на гостите.

Само три минути по-късно ситуацията за Челси се усложни допълнително. Коул Палмър получи втори жълт картон и остави съотборниците си в намален състав. Тотнъм се възползва от численото си предимство и в 87-ата минута Матис Тел завърши отлично индивидуален пробив, с което оформи крайното 2:0.

Победата е особено ценна за „шпорите“ и заради историческия контекст. Преди този мач те имаха само един успех в 34 гостувания на „Стамфорд Бридж“ в ерата на Висшата лига, като предишният датираше от 2018 година.