"Това е моят син." Емоционалната реакция на диктора на стадиона за новия световен шампион

Когато спортният коментатор и гласът на леката атлетика Джеф Уайтман трябваше да отразява училищните спортни дни на 10-годишния си син, може би не си е давал сметка докъде ще стигне това пътуване. И за двамата. Баща и син.

18 години по-късно, когато Джейк Уайтман пресече финалната линия, за да стане световен шампион на 1500 метра във вторник, таткото беше този, който трябваше да остане професионалист на поста си и да коментира за феновете на съоръжението.

Синът спечели в Юджийн с време 3.29:23 минути, като се превърна в първия британец, който триумфира в дисциплината със златото след Стив Крам през 1983 година.

„О, боже“, прошепна синът Джейк Уайтман. Атлетът от Нотингам изведнъж трябваше да осъзнае, че вече е притежател на първия си голям медал. Златен.

В момента, в който малкият британски щаб започва да празнува успеха на пистата, огромният екран на стадиона внезапно превключва, за да покаже диктора на стадиона.

По някакъв начин Джеф Уайтман сдържа сълзите си в момент, който със сигурност е безпрецедентен в историята на излъчването на този спорт. Но както по-късно разкрива самият той, таткото се е подготвял за този миг през по-голямата част от живота си.

Jake Wightman has become the World 1500m champion. Geoff calling his son becoming a World Champion is priceless. Helene, part of our team, filmed Dad. I sat with Mum Susan..then could not wait to give my mate a hug. Beyond proud. ️@JakeSWightman @WightmanGeoff @SusanWightman6 pic.twitter.com/8I8IT6ntwb