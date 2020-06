Тръмп от Туитър: Сиатъл е превзет от терористи. Реагирайте бързо!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в Tуитър, че Сиатъл, където продължават протестите срещу расова дискриминация и полицейска бруталност, е превзет от терористи.

"Местните терористи превзеха Сиатъл, които, разбира се, се контролират от радикални леви демократи", написа той, призовавайки към законност и ред.

Президентът също така разкритикува местната "радикална лява" власт за нейното справяне с протестите и призова губернаторът на Вашингтон Джей Инсли и кмета на Сиатъл Джени Дъркан да поемат контрола.

"Върнете си града СЕГА. Ако вие не го направите, аз ще го направя. Това не е игра. Тези ужасни анархисти трябва незабавно да бъдат спрени. РЕАГИРАЙТЕ БЪРЗО", призова ги Тръмп.

Domestic Terrorists have taken over Seattle, run by Radical Left Democrats, of course. LAW & ORDER!