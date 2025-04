Тръмп разговаря със Зеленски: Русия и Украйна са близо до сключване на сделка

Доналд Тръмп и Володимир Зеленски са разговаряли за кратко преди началото на погребението на папа Франциск. Това съобщиха от пресцентъра на украинския президент.

По-късно Зеленски описа срещата като символична и с "потенциал да се превърне в историческа".

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0