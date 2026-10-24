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Транспортираха мъж с медицински хеликоптер след тежък инцидент с АТВ в Странджа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
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транспортираха мъж медицински хеликоптер тежък инцидент атв странджа
Снимка: Архив/БНТ
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42-годишен мъж е транспортиран с медицински хеликоптер до УМБАЛ – Бургас, след като е пострадал тежко при инцидент с АТВ в района на странджанското село Ясна поляна.

По първоначална информация мъжът е паднал от превозното средство и е получил тежка травма на гръбначния стълб.

Заради сериозността на нараняванията е предприето транспортирането му по въздух до бургаската болница, където да получи необходимата медицинска помощ.

По информация на „По света и у нас“ спасителната операция е била изключително трудна. Наложило се е медици и пожарникари да слязат в дерето, за да достигнат до пострадалия и да го извадят. Пострадалият е бил интубиран на място преди транспорта по въздух.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват.

#транспортиран мъж #тежък инцидент #АТВ #Странджа #медицински хеликоптер

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