Транспортираха мъж с медицински хеликоптер след тежък инцидент с АТВ в Странджа

42-годишен мъж е транспортиран с медицински хеликоптер до УМБАЛ – Бургас, след като е пострадал тежко при инцидент с АТВ в района на странджанското село Ясна поляна.

По първоначална информация мъжът е паднал от превозното средство и е получил тежка травма на гръбначния стълб.

Заради сериозността на нараняванията е предприето транспортирането му по въздух до бургаската болница, където да получи необходимата медицинска помощ.

По информация на „По света и у нас“ спасителната операция е била изключително трудна. Наложило се е медици и пожарникари да слязат в дерето, за да достигнат до пострадалия и да го извадят. Пострадалият е бил интубиран на място преди транспорта по въздух.

Обстоятелствата около инцидента се изясняват.