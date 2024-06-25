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Tреньорът на Берое подписа нов договор с клуба

Хосе Луис Ачиари е начело на "заралии" от 20 септември 2023 година.

Хосе Луис Ачиари
Снимка: Startphoto.bg
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от БНТ
15:45, 25.06.2024
Чете се за: 00:52 мин.
Спорт
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Старши треньорът на Берое Хосе Луис Ачиари поднови своя договор, съобщиха от футболния клуб от Стара Загора. Подробности по новото споразумение не бяха оповестени.

Аржентинецът е начело на "заралии" от 20 септември 2023 година, като пед негово ръководство отборът запази мястото си в елита.

"Имаме удоволствието да ви съобщим, че старши треньорът Хосе Луис Ачиари поднови своя договор с клуба. Неговото богато футболно познание и страст към играта ще ни помогнат да достигнем нови висоти.

Скоро ще обявим нови попълнения в отбора! Очакват ни вълнуващи времена и нямаме търпение да ги споделим с вас", написаха от ръководството на Берое.

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#Хосе Луис Ачиари #ПФК Берое Стара Загора
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