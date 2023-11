Три пъти за щастие

Когато един мениджър във Висшата лига е провокиран и си позволи да изрече думите: „От 20 години съм в Англия, но сега се срамувам. Това е позор!“, очевидно ситуацията е сериозна.

Изказването принадлежи на наставника на Арсенал Микел Артета непосредствено след поражението от Нюкасъл в мач от 11-ия кръг на английското първенство, след който „артилеристите“ вече не са непобедени. Загуба с 0:1, дошла след гол на Антъни Гордън, който спокойно може да претендира за най-спорния от началото на сезона. И вероятно ще си остане най-спортният до края на шампионата. Какво се случи? И не звучи ли направо сюрреалистично, че едно попадение можеше да бъде отменено заради три различни провинения в рамките на три секунди, но в крайна сметка съдиите го признаха? Хронология на събитията, преди отново да се върнем към думите на Артета:

️Mikel Arteta on the #Arsenal vs Newcastle game: "I feel SICK to be a part of this." pic.twitter.com/PjaJd2rcIP