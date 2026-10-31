Трима българи ще се борят за титлите на международния турнир по тенис в София

Кристиан Стефанов и Борис Борисов ще определят шампиона при юношите, а Карла Бързакова ще се изправи срещу чехкинята Тина Датлова във финала при девойките
Българският тенис ще има трима представители във финалите на сингъл на международния турнир от категория J30 на World Tennis Tour Juniors, който се провежда на кортовете на ТК "Барокко“ в София.
Кристиан Стефанов и Борис Борисов си осигуриха участие в решителния двубой при юношите, което гарантира български шампион в надпреварата. При девойките за титлата ще се бори Карла Бързакова.
В изцяло българския полуфинал Кристиан Стефанов се изправи срещу Марин Абаджиев и спечели първия сет със 7:5. Във втората част Стефанов поведе с 3:1, след което съперникът му прекрати участието си в срещата.
В другия полуфинален сблъсък Борис Борисов демонстрира стабилна игра и се наложи над румънеца Стефан Чиндрис със 7:5, 6:2. Българинът успя да измъкне оспорвания първи сет, а във втория наложи превъзходството си, за да си осигури място в спора за трофея.
Така финалът при юношите ще противопостави двама български състезатели, а страната ни със сигурност ще има представител на най-високото стъпало на почетната стълбичка.
При девойките Карла Бързакова също продължи успешното си представяне. Българката победи представителката на Гърция Елена Цекура с 6:4, 6:2 и заслужено се класира за финалния двубой.
Нейна съперничка в битката за титлата ще бъде чехкинята Тина Датлова, която спечели драматичен полуфинал срещу друга българска тенисистка - Александра Момчилова.
Двете предложиха изключително оспорван мач, продължил три сета. Датлова взе първата част след тайбрек със 7:6(3), но Момчилова успя да изравни след успех със 7:6(7) във втория сет. В решителната трета част чехкинята надделя с 6:2 и оформи крайното 7:6(3), 6:7(7), 6:2.