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Трима българи ще се борят за титлите на международния турнир по тенис в София

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Спорт
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Кристиан Стефанов и Борис Борисов ще определят шампиона при юношите, а Карла Бързакова ще се изправи срещу чехкинята Тина Датлова във финала при девойките

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Българският тенис ще има трима представители във финалите на сингъл на международния турнир от категория J30 на World Tennis Tour Juniors, който се провежда на кортовете на ТК "Барокко“ в София.

Кристиан Стефанов и Борис Борисов си осигуриха участие в решителния двубой при юношите, което гарантира български шампион в надпреварата. При девойките за титлата ще се бори Карла Бързакова.

В изцяло българския полуфинал Кристиан Стефанов се изправи срещу Марин Абаджиев и спечели първия сет със 7:5. Във втората част Стефанов поведе с 3:1, след което съперникът му прекрати участието си в срещата.

В другия полуфинален сблъсък Борис Борисов демонстрира стабилна игра и се наложи над румънеца Стефан Чиндрис със 7:5, 6:2. Българинът успя да измъкне оспорвания първи сет, а във втория наложи превъзходството си, за да си осигури място в спора за трофея.

Така финалът при юношите ще противопостави двама български състезатели, а страната ни със сигурност ще има представител на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

При девойките Карла Бързакова също продължи успешното си представяне. Българката победи представителката на Гърция Елена Цекура с 6:4, 6:2 и заслужено се класира за финалния двубой.

Нейна съперничка в битката за титлата ще бъде чехкинята Тина Датлова, която спечели драматичен полуфинал срещу друга българска тенисистка - Александра Момчилова.

Двете предложиха изключително оспорван мач, продължил три сета. Датлова взе първата част след тайбрек със 7:6(3), но Момчилова успя да изравни след успех със 7:6(7) във втория сет. В решителната трета част чехкинята надделя с 6:2 и оформи крайното 7:6(3), 6:7(7), 6:2.

#Кристиан Стефанов #Борис Борисов

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