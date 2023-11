УЕФА представи топката за европейското първенство по футбол през 2024 г.

УЕФА представи официалната топка на Европейското първенство през 2024 г. Казва се „Любовта към футбола“.

Уебсайтът на организацията съобщи, че дизайнът на кълбото е вдъхновен от радостта от играта и енергията на турнира. Той е оборудван със специална технология, която гарантира, че всяко движение на топката се чете и улеснява процеса на вземане на съдийски решения с помощта на VAR.

Топката е изработена в бял цвят с форми на крила с триъгълни шарки в черно, жълто, червено и зелено. Илюстрации на всички стадиони на турнира са представени върху топката, заедно с името на всеки град домакин на Евро 2024.

Изработен е от по-екологични материали на биологична основа. Към всеки слой на топката бяха добавени материали като царевични влакна, захарна тръстика, дървесна маса и каучук.

A look inside the official match ball for #EURO2024 ️️@adidasfootball | #adidasNT pic.twitter.com/fhwDkwFN6F