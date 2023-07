Талисманът на Евро 2024 ще носи името Алберт

Талисманът на Евро 2024 в Германия ще носи името Алберт (Albärt), обяви местната футболна федерация ДФБ. То бе избрано от феновете, които гласуваха на официалния уебсайт на Европейската футболна асоциация (УЕФА).

Името на плюшеното мече e игра на думи между Алберт (Albert) и мечка (bär),. To събра 32 процента от гласовете, a oстаналите опции за футболните привърженици бяха Бернардо (Bärnardo), Бернхарт (Bärnheart) и Херци фон Бер (Herzi von Bär).

