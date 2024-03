УЕФА разясни новия формат на евротурнирите от сезон 2024/25

Европейската футболна централа УЕФА публикува разяснения относно новия формат в европейските клубни турнири, който ще влезе в сила от следващия сезон 2024/25.

Съгласно новите промени в основната част на трите надпревари - Шампионска лига, Лига Европа и Лига на конференциите - ще участват по 36 отбора. Досега техният брой беше 32, като участниците бяха разпределяни в осем групи от по четири тима.

В новия формат обаче групова фаза отпада и всички състави ще участват общо класиране, но все пак ще бъдат разпределени в урни - по четири в Шампионската лига и Лига Европа и шест в Лигата на конференциите.

Отборите в първите две състезания ще играят по осем мача срещу осем различни съперници, като ще имат по два двубоя - по един у дома и един като гост срещу представители на всяка една от четирите урни. В същото време в третата по сила евронадпреварата тимовете ще имат по един среща срещу състав от всяка от шестте урни.

