Уейн Рууни ще бъде спаринг партньор на Тайсън Фюри

Мениджърът на Ди Си Юнайтед Уейн Рууни ще бъде спаринг партньор на шампиона в тежка категория на Световния боксов съвет Тайсън Фюри.

Бившият футболен национал ще бъде в щаба на боксьора, за да му помогне в подготовката за евентуален мач срещу Олександър Усик. Потенциалният двубой може да обедини поясите на различните федерации.

“Rooney is a proper legend!”



“He’s a massive boxing fan and comes from a boxing family!”



“I need somebody smaller to prepare for Usyk so, Wayne, get on the blower!”@Tyson_Fury wants @WayneRooney to help him get ready for his Usyk fight pic.twitter.com/ruvtdwMZxh