Украйна обърна Франция и оформи полуфиналното каре на Евро 2023 за младежи до 21 години

Отборът на Украйна стана последният полуфиналист на тазгодишното европейско първенство по футбол за младежи до 21 години в Румъния и Грузия, след като надигра с 3:1 тима на Франция.

Двубоят на "Арена Клуж" в северната ни съседка обаче започна трудно за украинците, които се оказаха догонващи в 19-ата минута, когато Матиас Шерки се възползва от асистенция на Брадли Баркола, за да изведе "петлите" напред в резултата.

Отговорът на селекцията на Руслан Ротан дойде малко след половин час игра, когато Пиер Калулу препъна Михайло Мудрик в наказателното поле, а Георгий Судаков превърна отсъдената дузпа в гол, изравнявайки резултата.

В самия край на първата част пък отново Судаков донесе пълния обрат за Украйна, след като получи страхотно дълго подаване от Мудрик и преодоля френския страж за 2:1.





