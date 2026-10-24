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Украйна: Връзката със „Старлинк“ и „Старшийлд“ е възстановена

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Володимир Зеленски обяви, че „стабилната връзка" със системата „Старлинк" и военната й версия „Старшийлд" е възстановена в Украйна. Киев съобщава за функционалност при „скорост, надвишаваща 400 км/ч“, след като предния ден Доналд Тръмп заяви, че Илон Мъск е възстановил достъпа до мрежата.

Системите отчитат възстановяване на скоростите при „Старшийлд", заяви и украинският министър на отбраната Евген Хмара. От миналата седмица украинските военни се сблъскват с прекъсвания на връзката чрез сателитните услуги на „Старлинк", когато дроновете се движат със скорост над 160 км/ч. Това се отрази на способността на Украйна да противодейства на бързите руски реактивни дронове, както и да извършва собствени атаки с малък и среден обсег срещу Русия.

#възстановена #„Старшийлд“ #„Старлинк“ #Украйна

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