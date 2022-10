Унай Емери e новият мениджър на Астън Вила

Английският Астън Вила потвърди назначението на Унай Емери начело на отбора след уволнението на Стивън Джерард.

Бившият мениджър на Арсенал се завръща във Висшата лига.

Aston Villa appoint Unai Emery as their new manager following the sacking of Steven Gerrard #PL