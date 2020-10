Урсула фон дер Лайен се самоизолира заради контакт със заразен

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен съобщи в профила си в Туитър, че се поставя под доброволна карантина до утре сутринта.

Причината - миналия вторник е участвала в среща, на която е имало заразен с коронавирус участник.

Фон дер Лайен се е тествала в четвъртък и тестът й е отрицателен. Днес тя отново се е подложила на изследване.

В четвъртък и петък председателят на ЕК участва в заседанието на Европейския съвет.

I’ve been informed that I participated in a meeting last Tuesday attended by a person who yesterday tested positive for COVID-19. In accordance with regulations in force, I’m therefore self-isolating until tomorrow morning. I’ve tested negative on Thursday & am tested again today