Успех за Барселона в последната контрола в САЩ

Барселона победи Ню Йорк Ред Булс с 2:0 в контрола, играна на стадион "Ред Бул Арена" в Харисън, Ню Йорк. Осман Дембеле и Мемфис Депай се разписаха за каталунците.

Възпитаниците на Шави Ернандес поведоха в резултата в 40-ата минута. Осман Дембеле стреля по земя с диагонален удар в далечния ъгъл за 1:0.

След почивката Даниел Еделман получи директен червен картон. Гостите за възползваха от численото предимство. Мемфис Депай открадна спорна топка след неразбирателство в противниковата отбрана и се разписа на празна врата, за да оформи крайния резултат.

