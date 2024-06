В Хале посрещнаха с торта световния №1 Яник Синер

Новият световен №1 Яник Синер пристигна в Хале (Германия), където през следващата седмица ще открие сезона си на тревни кортове с участие на местния АТР 500 турнир.



Италианецът беше посрещнат с торта по случай оглавяването на ранглистата на АТР. Припомняме, че Синер стана 29-ият №1 в света след компютъризирането на класацията през 1973 г.



22-годишният тенисист ще се опита през идната седмица да добави към шеметния си сезон и първи трофей от турнир на трева.

От началото на годината италианецът спечели Australian Open, Ротердам и Маями. Той пристигна в Хале с актив от 33 победи и 3 загуби през годината.



Ако спечели титлата в Хале, Синер ще стане първият италианец, триумфирал в надпреварата. Той ще се опита да стане и първият №1 в света, спечелил в Хале от сезон 2008 насам, когато това стори Роджър Федерер.



Жребият за основната схема ще бъде изтеглен в събота.





