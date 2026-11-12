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В Ирландия предлагат забрана на умните очила заради тайното заснемане

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Чете се за: 05:32 мин.
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ebu ирландия предлагат забрана умните очила заради тайното заснемане
Снимка: GEORG HOCHMUTH / AFP
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Парламентарната комисия по изкуствен интелект на Ирландия (Oireachtas) препоръча забрана на умните очила, които позволяват на потребителите да записват видео и да правят снимки на хора без тяхното съгласие. Комисията предлага и въвеждането на нови наказателни санкции срещу директорите на технологични компании, чиито инструменти с изкуствен интелект се използват за създаване на дийпфейк изображения, подобни на тези, генерирани по-рано тази година с инструмента Grok на платформата Екс.

Членовете на комисията – депутати и сенатори – призовават Избирателната комисия на Ирландия (An Coimisiún Toghcháin) да получи нови правомощия за разследване и противодействие на намесата в изборите чрез изкуствен интелект. Те настояват и за създаването на „протокол за бързо реагиране“ съвместно с Медийната комисия (Coimisiún na Meán) и Националния офис по изкуствен интелект.

Призивът идва след случая от миналата година, когато беше разпространен фалшив видеоклип с логото на RTÉ News, в който невярно се твърдеше, че кандидатката за президент Катрин Конъли се е оттеглила от изборната надпревара.

В третия си междинен доклад, посветен на изкуствения интелект, истината и демокрацията, комисията заявява: „Умните очила, позволяващи тайно заснемане без съгласие, трябва да бъдат забранени, а въпросът трябва да бъде поставен пред Комисията за защита на данните.“

В същото време депутатите и сенаторите признават „стойността на умните очила и потенциала им за полезно приложение, особено за хората със зрителни увреждания“.

Строг контрол върху изкуствения интелект в публичния сектор

По отношение на Grok и злоупотребата с генерирани изображения комисията препоръчва Медийната комисия да получи правомощия да разпорежда незабавното премахване на подобно съдържание.

Тя предлага също да бъде въведена наказателна отговорност за компаниите и за лицата, отговорни за проектирането и внедряването на системи, способни да генерират интимни изображения на реални хора без тяхното съгласие, както и материали със сексуално насилие над деца.

Според комисията медиите и издателите трябва да имат право да отказват съдържанието им да бъде използвано за генериране на обобщения с изкуствен интелект, като същевременно то продължи да присъства в стандартните резултати от търсенето в интернет.

Препоръчва се също работещите да получат право да отказват използването на изкуствен интелект в работата си.

В доклада се настоява изкуственият интелект да бъде подложен на строг регулаторен контрол в публичните услуги, вместо държавните институции да разчитат изцяло на него.

Когато внедряването на изкуствен интелект в публичния сектор се смята за полезно или необходимо, държавните служители трябва да получават допълнително обучение. Предвижда се и създаването на екипи от специалисти, които „действително разбират как алгоритъмът или т.нар. 'черна кутия' на изкуствения интелект стига до определен резултат“.

„Когато употребата му се смята за подходяща, изкуственият интелект трябва да се използва единствено за подпомагане на установяването на първопричините за проблемите в системите на публичния сектор, както и за разширяване на човешките способности и подобряване на процесите на вземане на решения, а не за изместването или обезценяването им“, се посочва в доклада, съдържащ общо 64 препоръки.

По-строг „Закон Коко“

Комисията препоръчва и затягане на т.нар. „Закон Коко“, така че той да обхване и злоупотребата със системи с изкуствен интелект за създаване на сексуално насилствено съдържание под формата на изображения на пълнолетни хора.

„Законът Коко“, чието официално наименование е Закон за тормоза, вредните комуникации и свързаните с тях престъпления, беше приет в Ирландия през 2020 г. след трагичната смърт на 21-годишната Никол „Коко“ Фокс, която се самоуби през 2018 г. след продължителна кампания на кибертормоз срещу нея.

Meta е най-известният производител на умни очила. Миналия месец вицепрезидентът на компанията по въпросите на достъпността и ангажираността Максин Уилямс защити продукта, като заяви, че той е от полза за незрящите хора.

Председателят на парламентарната комисия по изкуствен интелект Наойз О'Керюъл заяви, че мигащият светлинен индикатор, вграден в умните очила на Meta, би бил достатъчен, за да не се смята устройството за средство за тайно заснемане съгласно евентуален нов регулаторен режим, ако потребителят не е премахнал или променил този индикатор.

Статия, написана от Barry Lenihan (RTE), първоначално публикувана на 10 ноември 2026 г.

#тайно заснемане #умни очила #Ирландия #забрана

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