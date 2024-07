В отсъствието на Синер, Лоренцо Мусети ще развее италианския флаг на полуфиналите на Уимбълдън при мъжете

Лоренцо Мусети се класира за първи път в кариерата си за полуфинал на турнир от Големия шлем, след като отстрани Тейлър Фриц с 3:6, 7:6(5), 6:2, 3:6, 6:1 за три часа и 27 минути на Уимбълдън. В отсъствието на световния номер 1 Яник Синер, който отпадна на четвъртфиналите от Даниил Медведев, поставеният под номер 25 ще развява гордо италианското знаме в петък, когато той ще се изправи срещу Новак Джокович за място на финала.

Все пак Мусети няма да бъде единствения италиански представител на полуфиналите на Откритото първенство по тенис на Великобритания, тъй като Жасмин Паолини е сред последните четири при жените.

Американецът бе фаворит преди началото на двубоя и по всичко изглеждаше, че държи контрол над събитията, след като поведе със сет и проби още в началото на втория. Италианецът обаче веднага върна услугата и дори сервираше за частта при 5:3. Фриц не се даде лесно и проби на нула, с което вкара мача в тайбрек, в който бе отстъпващ през цялото време и логично загуби на 5.

Мусети изглеждаше непоколебим в третия сет, който откри с пробив и после отново проби при 4:1, за да вземе частта с 6:2.

Италианецът имаше четири шанса при 2:2 в четвъртия сет да вземе подаването на своя съперник и да се доближи още повече до победата, но Фриц успя да обърне развоя на събитията и да вземе гейма си и впоследствие да пробие при 4:3 в своя полза и да затвори частта с 6:3.

Всички очакваха равностоен и зрелищен пети сет, но поставеният под номер 25 уби всякаква интрига, след като поведе с 4:0 и след три часа и 27 минути сложи край на двубоя с 6:1 в заключителната част.

Forza Lorenzo



A Grand Slam semi-finalist for the very first time #Wimbledon | @Lorenzo1Musetti pic.twitter.com/ILW8prrE1H