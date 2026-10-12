Валенсия и Расинг Сантандер си вкараха четири гола

Закъсалият тим на Валенсия се опитва да намери сили за спасения в Ла Лига и записа два поредни гостувания без загуба, след като завърши наравно 2:2 с Расинг Сантандер в предпоследната среща от 8-ия кръг. Въпреки това, „Лос Че“ остават в зоната на застрашените на 19-о място само с 5 точки. Домакините пък са малко по-нагоре с 8.

Гостите имаха истинско токово начало и поведоха само след 72 секунди. Роденият в Сантандер Дани Раба беше човекът, който вкара, като премина покрай двама защитници в наказателното поле и прати топката долу до гредата, след което се извини на домакинските фенове в знак на уважение.

Постепенно „Вердибланкос“, които бяха загубили пет от предишните си седем мача, започнаха да вдигат оборотите и имаха две добри възможности за гол преди Янис Забири да изравни за 1:1 в 32-ата минута. Нападателят не беше спрян от Иниго Висенте, след като нахлу в наказателното поле, след което преодоля и вратаря Столе Димитриевски на близката греда с добре насочен удар. За Забири това беше гол номер 7 през сезона.

Хави Гуера пропусна голяма възможност в началото на полувремето в другия край на терена. И точно както в първия период, следващият гол падна по-малко от две минути след началото на частта. Сега домакините го вкараха, за да поведат чрез Иван Мартин от границата на наказателното поле, който умело насочи прекрасно воле към мрежата.

Домакините продължиха да контролират топката, но може би липсата на класа не им позволи да задържат победата и в 65-ата минута се стигна до изравняване. Първият гол на 18-годишния Давид Оторби, който беше точен от границата на наказателното поле, намирайки се на правилното място в точния момент, за да посрещне подаването на Хави Гуера за 2:2.

В последните 25 минути от мача двата отбора се впуснаха в атаки и всeки можеше да вземе победата, но в крайна сметка играчите напуснаха терена с по една точка във всяка посока.