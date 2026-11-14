Валентин Антов заменя контузения Теодор Иванов в националния отбор на България

Селекционерът на България Атанас Рибарски направи принудителна промяна в състава на националния отбор преди последния двубой от груповата фаза на Лигата на нациите срещу Естония на 16 ноември.

Защитникът на ЦСКА Теодор Иванов отпада от групата заради травма, която няма да му позволи да вземе пълноценно участие в предстоящото гостуване в Талин.

На негово място повиквателна получи футболистът на италианския Монца Валентин Антов, който ще се присъедини към селекцията на Рибарски за заключителната среща от турнира.

Иванов не взе участие и при разгромното поражение на България с 0:5 от Исландия на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив, след което националният отбор окончателно загуби шансовете си за изкачване в Лига B.

Предстоящият двубой с Естония ще бъде последен за "лъвовете“ в настоящото издание на Лигата на нациите. България заема третото място в група С4 с четири точки и ще се стреми да запази позицията си в крайното класиране.

Естонците са втори с девет точки и продължават битката за първото място с лидера Исландия, който има 11 пункта.