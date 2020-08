Външните министри на ЕС ще обсъдят ситуацията в Беларус

Министрите на външните работи на ЕС ще проведат на 14 август видеоконференция, на която ще обсъдят ситуацията в Беларус, съобщи в Туитър полското външно министерство. Решението е в отговор на искане от страна на Полша.

Министър-председателят на Полша Матеуш Моравецки изпрати писмо до председателя на Европейския съвет Шарл Мишел и до председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен с призив да организират извънредна среща на върха на ЕС във връзка със събитията в Беларус.

In response to Poland's request, this Friday #EU Foreign Ministers will hold a special video conference to discuss the situation in #Belarus.



Friday's meeting will also focus on Turkey, Venezuela and events in Lebanon.