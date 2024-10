Вашингтон победи Филаделфия за петата си поредна победа в НХЛ

Отборът на Вашингтон Кепитълс спечели с 6:3 домакинството си на Филаделфия Флайърс в единствения мач от програмата на Националната хокейна лига, игран тази нощ.

Столичани регистрираха петия си пореден успех от началото на сезона, като той дойде след много силна игра в първите 30 минути на двубоя, в които те вкараха четири безответни гола.

Тейлър Редиш даде преднина на домакините по-малко от пет минути след началото, а с три гола в рамките на пет минути в началото на втората третина резултатът набъбна до 4:0. Автори на попаденията станаха Ник Дауд, който вкара за 2:0, и Конър МакМайкъл на два пъти.

Гостите от Филаделфия показаха признаци на събуждане след това, но вече беше твърде късно. Травис Конечни и Оуен Типет намалиха до 2:4 до края на втората третина, а новобранецът Матвей Мичков съкрати изоставането на "летците" до само гол 13 минути преди края.

До обрат обаче не се стигна, тъй като в заключителните три минути Пиер-Люк Дюбоа и Александър Овечкин бяха точни за Вашингтон за крайното 6:3.

The @Capitals pick up their fifth straight win! pic.twitter.com/4Fs0kQzQqr