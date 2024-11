Василис Спанулис дебютира начело на Монако с победа срещу шампиона в Евролигата Панатинайкос. При завръщането си на гръцка земя селекцията на легендата на Олимпиакос надделя с 91:88 в драматичен сблъсък, за да изпревари "детелините" в класирането. Тимът от Княжеството се намира на 4-о място с равен актив с тима на Александър Везенков и Байерн Мюнхен (8-4), докато ПАО заема 6-а позиция със 7 победи от 12 срещи, колкото имат Барселона и Жалгирис.

The Spanoulis era begins with a win #EveryGameMatters pic.twitter.com/APrb4qd1uX

Алфа Диало поведе Монако с изравнен личен рекорд в най-престижното европейско клубно първенство - 24 точки, докато Кендрик Нън с 23 и Матиас Лесорт с 22 не успяха да изведат домакините до успеха.

Лидерът Фенербахче допусна изненадваща загуба в Истанбул срещу Олимпия Милано с 85:91. Така серията на "фенерите" от 6 последователни победи бе прекъсната и те вече не са еднолични лидери в Евролигата. Възпитаниците на Шарунас Ясикевичус делят първото място с Париж Баскетбол (9-3). Италианците пък записаха трети последователен успех и вече заемат 12-о място с 6 победи и 6 загуби, колкото имат още три отбора пред тях.

Olimpia Milano hold out in the 4th for HUGE victory on the road!#EveryGameMatters pic.twitter.com/q0pWcvttu6