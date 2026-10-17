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Веласкес: Подкрепата утре ще бъде невероятна и трябва да дадем правилния отговор

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Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
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хулио веласкес всичко подобрява
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Левски при всички положения ще разчита отново на страхотна подкрепа от феновете си и е длъжен да играе на ниво срещу Спартак (Плевен). Това заяви старши треньорът на отбора Хулио Веласкес преди двубоя за Купата на България. Той обясни, че Акрам Бурас има шансове да попадне в групата и да направи завръщането си в игра след дълго лечение на контузия.

„Имаме голямо уважение към съперника. Цялата ни концентрация трябва да е към него, за да можем да спечелим. По отношение на стартовите 11 очевидно няма да коментирам. Ще заложим на най-доброто, което да ни донесе победата“, започна Веласкес.

„В крайна сметка сме професионален отбор и ако не можем да се справим с пътуването и емоциите, значи имаме проблем. Основният фокус сме ние като отбор, но трябва и да знаем срещу кого се изправяме, както и неговите силни и слаби страни. Първата стъпка да се представим добре беше вчерашната тренировка. Отборът бе фокусиран, особено играчите, които имаха по-интензивна работа. Това за мен е много важно, защото ми харесва да гледам как реагират футболистите на различните предизвикателства, които турнирите ни представят. Това е характерът – как ще реагираш в даден мач, как ще се справиш с пътуване и емоции“, продължи испанецът.

„Сангаре утре със сигурност отпада, но смятаме, че контузията му ще е по-лека от това, което видяхме в началото. Ще видим как се възстановява и дали ще бъде опция за мача с Арда. Кирилов се възстановява, ще видим дали ще влезе в тренировъчна динамика в кратък срок. Митков все още изпитва същите проблеми, които имаше с младежкия национален отбор. Прави крачки в правилната посока, но ще е трудно да е в групата утре. Акрам се възстановява изключително добре. Има опции да влезе в групата утре. Разбира се, тънък е моментът с него за утрешния мач, но ще трябва да претеглим везната с всички аспекти, за да видим дали ще влезе. Това са случаите на контузените футболисти“, каза още той.

„В четвъртък играхме на един терен, който изглеждаше невероятно, беше бърз, но и малко твърд. Но разбира се терен, на който може да се играе футбол. Разбира се, че знаем какъв е теренът в утрешния ден, защото исках да го знам. Както винаги казвам, без извинения трябва да покажем най-доброто от себе си, за да се представим на ниво. От гледна точка на историята на Литекс (Ловеч) и мачовете с тях съм запознат. Утре обаче играем с различен отбор. Разбира се, ние сме сигурни, че подкрепата утре ще бъде невероятна и трябва да дадем правилния отговор на нея“, завърши Веласкес.

#Хулио Веласкес

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