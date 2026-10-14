Ветровито ще остане по Черноморието, в петък се очаква ново застудяване

Валежната обстановка е към своя край. От измерените в станциите количества валежи днес най-голямо е това в Ахтопол - от 22 л.кв/м. Най-силни бяха поривите на вятъра в Сливен с 28 м/с, около 100 км/ч. В Ахтопол и Стара Загора 20 м/с, около 70 км/ч.

През нощта скоростта на вятъра ще намалее, а валежите и в крайните югоизточни райони ще спрат.

Облачността ще намалее и минималните температури утре ще бъдат по-ниски от тази сутрин, между 1° и 8°, в София – около 3°, по Черноморието - между 9° и 11°.

През деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево, с умерен северен вятър. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°, в София – около 14°. В следобедните часове облачността отново ще започне да се увеличава и до вечерта в Северна България отново ще завали.

По Черноморието ще остане много ветровито, със силен северен вятър. Ще бъде слънчево, но след обяд по северното крайбрежие облачността ще се увеличава.

И в планините повече слънчеви часове ще има преди обяд. Ще духа умерен, по високите части - силен северен вятър.

Валежи, в процес на спиране, ще има утре все още в крайните югоизточни части от Балканите.

Ще вали и в много райони от Източна Европа, както и на Британските острови, но в по-голямата част от континента ще бъде слънчево.

Ще продължи затоплянето в западната половина от Европа, както и на Скандинавския полуостров.

У нас, в петък със силен северен вятър ще нахлува още по-студен въздух и температурите ще се понижат, по-съществено максималните.

На много места ще има валежи от дъжд, над 1300 метра – от сняг.

В събота ще превалява все още главно в източните райони, но ще остане ветровито.

В неделя ще има повече слънчеви часове и въпреки слабото повишение, температурите ще останат по-ниски от климатичните норми.

В понеделник ще бъде слънчево, а затоплянето ще продължи.