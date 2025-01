Везенков помечта за дабъл-дабъл, Олимпиакос сломи и Реал Мадрид (ВИДЕО)

Александър Везенков и Олимпиакос нямат спиране в Евролигата. Българинът и неговите съотборници сломиха съпротивителните сили на Реал Мадрид с 96:86 в среща от 22-ия кръг, изиграна в "Уизник Сентър". Селекцията на Йоргос Барцокас даде да се разбере, че ще диктува събитията на паркета още през първото полувреме, а в хода на второто затвърди тези думи и успя да извоюва своя седми пореден успех в турнира на богатите, както и да сложи край на успешната серия от шест последователни верни стъпки за състава, воден от Чус Матео. Освен това гърците съсипаха своите съперници зад дъгата, отбелязвайки 16 тройки срещу 8 за испанците. Също така Матео не довърши мача, тъй като бе дисквалифициран в неговия край

"Червено-белите" продължават да са еднолични лидери във временното класиране с 16 победи и 6 загуби, а мадридчани се смъкнаха до деветата позиция 12 успеха и 10 поражения.

Спортист №1 на България за пореден път бе поставен сред титулярите и допринесе за успеха на тима от Пирея. Този път българският национал не блесна в офанзивен полан, но се отчете със солидно представяне и остана на крачка от дабъл-дабъл. Крилото остави на сметката си 13 точки, 9 борби, 2 асистенции и 2 откраднати топки за 34 минути, прекарани на паркета. При стрелбата си той бе 2/4 от средна дистанция, 2/3 отвъд дъгата и 3/4 от линията за изпълнение на наказателни удари.

Домакините поставиха акцент основно под коша в откриващите минути и на бърза ръка взеха предимство чрез атаки, завършени от Валтер Таварес. Гостите намериха верните решения в защита, а класата на Еван Фурние и Костас Папаниколау си каза думата за пълния обрат и за аванс от 3 точки в края на встъпителния период.

Никола Милутинов окрили гърците да мечтаят за двуцифрена разлика в хода на следващата десетка. Марио Хезоня се възползва от лошите моментните лоши решения в гръцкия лагер и почти собственоръчно вдъхнови испанците, но нападението на „червено-белите“ се задейства, а Александър Везенков и Лука Вилдоса се погрижиха да се оттеглят в съблекалнята при 47:38.

Найджъл Уилямс-Гос открадна шоуто при откриването на третата част и тимът от Пирея набра скорост по пътя си към нова двуцифрена преднина. Верните ходове в редиците на мадридчани започнаха да се изчерпват, което отвори възможността на Везенков, Вилдоса и Фурние да тласнат действащия бронзов медалист в най-комерсиалната клубна надпревара на Стария континент с 19-точков актив.

Гостите затвърдиха надмощието си в откриващите моменти и на заключителната четвърт, когато преднината им продължи да нараства със заплашителни темпове. "Белите" нямаха намерение да развяват толкова лесно бялото знаме, намирайки начин да смъкнат изоставането си само до 8 точки със съдействието на Серхио Люл и Зейвиър Рейтън Мейс с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Все пак във финалните акорди кош на Милутинов върна гърците в релси и интригата отново се изпари.

