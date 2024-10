Виктор Орбан поздрави Бойко Борисов за изборната победа

Унгарският премиер Виктор Орбан поздрави лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за изборната победа на предсрочния парламентарен вот у нас.

Congratulations to @BoykoBorissov and GERB on their victory at the most recent Bulgarian elections. #Bulgaria is ready to make the final step in joining the #Schengen area. Hungary will continue to support the government and the people of Bulgaria in this endeavour.