Винъс Уилямс започна с победа в Синсинати

Седемкратната шампионка от Големия шлем Винъс Уилямс заяви, че сега играе на много по-добро ниво, отколкото в началото на изпълнения с контузии сезон 2023 г. Американката записа първата си победа над играч от Топ 20 в последните 4 години. Уилямс победи Вероника Кудерметова на старта на турнира Синсинати Оупън. Кудерметова водеше с 4-1 и в първия, и във втория сет, но пропусна своите възможности и в крайна сметка позволи на американката да стигне до крайния успех с 6:4, 7:5 в двубой прекъсван на два пъти заради дъжд.

След края на срещата си с Кудерметова, Уилямс каза, че е щастлива да победи световната номер 16 в Синсинати, но е имала притеснения с метеорологичните условия.

Уилямс, която в момента е под номер 533 в световната ранглиста заяви още, че успехът преди всичко идва след многото изиграни мачове, освен с тренировки.

Надеждите на 43-годишната тенисистка да се състезава на Откритото първенство на Австралия през януари бяха попарени, след като получи проблем с подколянното сухожилие на турнира в Оукланд. Уилямс се завърна на корта едва през юни, но реши да пропусне Ролан Гарос.

Друга американска шампионка от Големия шлем записа победа в два сета на централния корт в понеделник, за да се присъедини към Уилямс във втория кръг. Слоун Стивънс, шампионката от US Open 2017 г., победи Елизабета Кочиарето със 7-5, 6-2 по-рано през деня.

Стивънс, която в момента е номер 38 в света изоставаше с 2:5 в първия сет, но успя в крайна сметка да измъкне успеха от 30-та в света италианка. Във втория кръг тя ще играе срещу защитаващата титлата си, поставената под номер 6 Каролин Гарсия. Французойката води в прекия двубой с 4-2.

