Вижте трасетата на всички дистанции на Маратона на София

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БНТ 3 ще излъчва на живо полумаратона и маратона на 11 октомври от 9:20 ч.

вижте трасетата всички дистанции маратона софия
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Рекордните над 12 хиляди участници от 70 държави ще бягат на Wizz Air Sofia Marathon 2026, около 2000 от които ще бъдат от чужбина. За 10 октомври, събота са планирани стартове на 5 и 10 км , а в неделя, 11 октомври ще се проведат полумаратонът и класическият маратон на 42,195 км.

БНТ 3 ще излъчва полумаратона и маратона на 11 октомври пряко от 9:20 ч.

Основни дистанции и маршрути:

42.195 км (Класически маратон): Състезанието включва две обиколки по сертифицираното трасе. Стартът и финалът са разположени на пл. „Княз Александър Първи“ пред Националната художествена галерия. Преминава се през ключови булеварди като „Тодор Александров“ (към Люлин), „Княгиня Мария Луиза“, „Цар Освободител“ и покрай историческите забележителности на града.

21.097 км (Полумаратон Address Run): Представлява една пълна обиколка по основното трасе.

10 км (Garmin Run): Провежда се в две обиколки по по-къс градски контур, изцяло в централната част на София.

5 км (FIB Mass Run): Масовият старт е с дължина 5 км и е предназначен за любители.

Ето и пълните маршрути на Маратона на София:

Маршрут на „Маратон София 2026“ за 5 км на 10 октомври 2026 г.

Старт на 10 окт. 2026 пред Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър Първи“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ – бул. „Витоша – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г.С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Александър Невски“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър Първи“ финал.

Маршрут на „Маратон София 2026“ за 10 км на 10 октомври 2026 г.

Старт на 10 окт. 2026 на 10 км Garmin Run – страт пред Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър Първи“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ – бул. „Витоша – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“ – ул. „Г.С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Александър Невски“ – бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър Първи“ финал. Две обиколки.

Маршрут на „Маратон София 2026“ за щафета Honor Together Relay Run 2 х 21 км на 11 октомври 2026 г.

Старт на 11 окт. 2026 на Щафета Honor Together Relay Run 2 х 21 км – старт пред Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър Първи“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. Царица Йоанна до тунел Люлин, на кръстовището с бул. Д-р Петър Дертлиев надясно 100 метра и обратно по бул. Царица Йоанна до малкия светофар на БИЛА Люлин, обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров до бул. „Витоша – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“– ул. „Г.С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Пам. Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“– бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Пам. Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Александър Невски“– бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър Първи“ финал и второ преминаване по трасето от втория в щафетата.

Маршрут на „Маратон София 2026“ за Address Run 21 км на 11 октомври 2026 г.

Старт на 11 окт. 2026 на Address Run 21 км – старт пред Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър Първи“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. Царица Йоанна до тунел Люлин, на кръстовището с бул. Д-р Петър Дертлиев надясно 100 метра и обратно по бул. Царица Йоанна до малкия светофар на БИЛА Люлин, обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров до бул. „Витоша – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“– ул. „Г.С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Пам. Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“– бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Пам. Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Александър Невски“– бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър Първи“ финал.

Маршрут на „Маратон София 2026“ за 42 км на 11 октомври 2026 г.

Старт на 11 октомври 2026 на 42 км – старт пред Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър Първи“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ – пл. „Лъвов мост“ – бул. „Княгиня Мария Луиза“ – бул. „Тодор Александров“, бул. Царица Йоанна до тунел Люлин, на кръстовището с бул. Д-р Петър Дертлиев надясно 100 метра и обратно по бул. Царица Йоанна до малкия светофар на БИЛА Люлин, обратно по бул. „Царица Йоанна“, обратно по бул. „Тодор Александров до бул. „Витоша – ул. „Алабин“ – ул. „Ген. Й. В. Гурко“– ул. „Г.С. Раковски“ – бул. „Цар Освободител“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Пам. Васил Левски“ – бул. „Васил Левски“ – бул. „Княз Александър Дондуков“ – мост „Чавдар“ – бул. „Владимир Вазов“ – ул. „Тодорини кукли“ – бул. „Владимир Вазов“ – мост „Чавдар“– бул. „Княз Александър Дондуков“ – бул. „Васил Левски“ – пл. „Пам. Васил Левски“ – ул. „Оборище“ – пл. „Александър Невски“– бул. „Цар Освободител“ – Национална Художествена Галерия, пл. „Княз Александър Първи“ финал.

Ограничения на движението стартират от днес. Подготовката в центъра започва още тази вечер (7 октомври от 20:00 ч.), като поетапно ще се затварят зони около старт-финала на пл. „Княз Александър I Батенберг“.

В събота (10 октомври) ограниченията по трасетата на 5 и 10 км ще са от 07:00 до 13:00 ч., а в неделя (11 октомври) за дългите дистанции – от 07:00 до 15:30 ч. (а в някои части на центъра до 18:00 ч.).

В неделя, 11 октомври, софийското метро ще се движи по делнично разписание, за да улесни придвижването на всички участници и зрители.

Рейс офисът вече е отворен, информираха организаторите. Стартовите пакети се получават на пл. „Княз Александър I Батенберг“. Работното време е от 10:00 до 20:00 ч. (от сряда до петък). В събота и неделя също ще може да се взимат номера, но организаторите съветват това да става предварително.

Гледайте Маратона на София в неделя на живо по БНТ 3!

Още информация може да намерите на официалния сайт на Маратона на София.

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#маратон на София 2026

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