Волейболистът Димитър Димитров ще продължи кариерата си в полския елит

Волейболистът Димитър Димитров ще продължи кариерата си в полския клуб Енерга Индикпол АЗС Олщин. Трансферът бе финализиран днес.

Полският клуб трябваше спешно да намери заместник на титулярния си диагонал и капитан – чешкия национал Ян Хадрава, който на 4 ноември скъса ахилесово сухожилие.

Българският диагонал ще направи своя дебют в полската ПлюсЛига с екипа на Олщин най-вероятно срещу тима на Барком-Кажани на 15 ноември.

Отборът заема 14-то място от общо 16 тима в полския елит, като се бори да се отдалечи от зоната на изпадащите.

Преди това 206-сантиметровия играч се подвизаваше в първенствата на Италия, Франция, Южна Корея и Гърция и за кратко в ЦСКА.

Престоят на Димитров в редиците на "червените" приключи само след няколко изиграни мача от началото на сезона, след като напусна гръцкия Арис.