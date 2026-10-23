Волейболистът Станислав Кулагин: За мен е чест да защитавам екипа на клуб като ЦСКА

Новото попълнение в мъжкия волейболен тим на ЦСКА Станислав Кулагин ще опита да разгърне потенциала си с екипа на най-успешния клуб в историята на България. 23-годишният нападател сподели за клубния сайт своите очаквания за новото предизвикателство, което го очаква.

"Това е първият ми клуб извън родината ми и трябва да призная, че се притеснявах много как ще ме приеме отборът, как ще общуваме и какво ще бъде да играя в друга държава. Терзанията ми обаче вече са в миналото, защото всичко много ми харесва. Отборът ме прие отлично, колективът е много приятелски, а треньорският щаб е страхотен", коментира Кулагин.

"Впечатленията ми са отлични. Колективът е изключително приятен, а всички момчета са много трудолюбиви и целеустремени. Очакванията ми са винаги да показвам най-добрите си умения и да помагам на отбора да побеждава. Амбициите ми са да израствам професионално и да печеля трофеи с ЦСКА", добави той.

"В отбора има много хубава, приятелска и топла атмосфера, което улесни нещата. В отбора има няколко души, които говорят руски, а и треньорският щаб разбира и говори моя език доста добре. С останалите съотборници се разбираме отлично на английски. В чудесни отношения съм абсолютно с всички момчета в съблекалнята", каза още новото попълнение на ЦСКА.

"От себе си мога да обещая едно – винаги да оставям сърцето си на полето и да давам сто процента от възможностите си. Пожелавам си да продължавам да израствам като играч, да нося реална полза на клуба и да радвам нашите фенове", завърши Кулагин.