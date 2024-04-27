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Волейболният Нефтохимик привлече център от Словакия

Селекцията на волейболния Нефтохимик 2010 за сезон 2024/2025 набира скорост, като отборът привлече словашкия централен блокировач Шимон Крайчович, съобщиха от бургаския клуб.

Шимон Крайчович
Снимка: Официален сайт
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от БНТ
23:20, 27.04.2024
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
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Селекцията на волейболния Нефтохимик 2010 за сезон 2024/2025 набира скорост, като отборът привлече словашкия централен блокировач Шимон Крайчович, съобщиха от бургаския клуб.

"След като официално обявихме, че Красимир Георгиев остава и за следващата кампания, днес представяме още един централен блокировач. Това е 210-сантиметровият словашки национал Шимон Крайчович

Той идва в Бургас от румънския гранд Стяуа, с който през последния сезон стигна финал за Купата на Румъния. 27-годишният Шимон има във визитката си титла на Франция с Монпелие и е двукратен носител на националния трофей на Чехия с Дукла Либерец. Добре дошъл във ВК Нефтохимик 2010!, нипасаха бургазлии на официалния си сайт.

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#ВК Нефтохимик 2010
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