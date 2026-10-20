Волейболният отбор на ЦСКА привлече национал на Египет

Волейболният отбор на ЦСКА привлече посрещача Ахмед Омар, съобщиха от клуба.

"Египетският национал Ахмед Деяа Омар ще облече червения екип през сезон 2026-2027. Високият 199 сантиметра волейболист се присъединява към "армейците", за да подсили отбора в битката за медалите. Добре дошъл в ЦСКА, Дейо. Пожелаваме ти много победи с любимия клуб", се казва в официалното съобщение на ЦСКА в клубната страница във Фейсбук.