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Волейболният отбор на ЦСКА привлече национал на Египет

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Новината съобщиха от клуба.

ЦСКА волейбол
Снимка: Startphoto.bg
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Волейболният отбор на ЦСКА привлече посрещача Ахмед Омар, съобщиха от клуба.

"Египетският национал Ахмед Деяа Омар ще облече червения екип през сезон 2026-2027. Високият 199 сантиметра волейболист се присъединява към "армейците", за да подсили отбора в битката за медалите. Добре дошъл в ЦСКА, Дейо. Пожелаваме ти много победи с любимия клуб", се казва в официалното съобщение на ЦСКА в клубната страница във Фейсбук.

"Червените" започват новия шампионат с двубой като гости срещу Славия на 23 октомври.

#Ахмед Деяа Омар #ВК ЦСКА

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