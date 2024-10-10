Волейболният Пирин (Разлог) представи състава си за новия сезон в мъжкото първенство
Тимът на Пирин (Разлог) представи официално състава си за новия сезон в Супер Волей лигата. За четвърти пореден сезон начело на отбора е Благовест Катранджиев.
Отборът има няколко нови попълнения. Това са Вилиан Хаджиев - разпределител, Мартин Кръстев - централен блокировач, който се завърна след няколко години отсъствие, и Георги Михалев - посрещач.
В състава отново са и централният блокировач Преслав Петков, както и посрещачът Николай Стефанов, които играха за Левски София.
Пирин запазва основни състезатели от миналия сезон - разпределителя Николай Манчев, диагонала Мариян Наков, посрещача Радослав Попов (капитан) и центъра Костадин Гаджанов, който отново ще е играещ помощник-треньор.
Ето състава на Пирин за сезон 2024/25:
Диагонали:
Мариян Наков
Христо Манов
Разпределители:
Николай Манчев
Вилиан Хаджиев
Либеро:
Дафин Коцаков
Централни блокировачи:
Костадин Гаджанов
Мартин Кръстев
Преслав Петков
Посрещачи:
Радослав Попов
Теодор Каменов
Николай Стефанов
Георги Михалев
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