Волейболният Пирин (Разлог) представи състава си за новия сезон в мъжкото първенство

Тимът на Пирин (Разлог) представи официално състава си за новия сезон в Супер Волей лигата. За четвърти пореден сезон начело на отбора е Благовест Катранджиев.

Отборът има няколко нови попълнения. Това са Вилиан Хаджиев - разпределител, Мартин Кръстев - централен блокировач, който се завърна след няколко години отсъствие, и Георги Михалев - посрещач.

В състава отново са и централният блокировач Преслав Петков, както и посрещачът Николай Стефанов, които играха за Левски София.

Пирин запазва основни състезатели от миналия сезон - разпределителя Николай Манчев, диагонала Мариян Наков, посрещача Радослав Попов (капитан) и центъра Костадин Гаджанов, който отново ще е играещ помощник-треньор.

Ето състава на Пирин за сезон 2024/25:

Диагонали:

Мариян Наков

Христо Манов

Разпределители:

Николай Манчев

Вилиан Хаджиев

Либеро:

Дафин Коцаков

Централни блокировачи:

Костадин Гаджанов

Мартин Кръстев

Преслав Петков

Посрещачи:

Радослав Попов

Теодор Каменов

Николай Стефанов

Георги Михалев

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