Втора загуба за Димитър Кисимов на турнира на най-добрите осем юноши в света

Димитър Кисимов загуби втората си среща на турнира на най-добрите осем тенисисти в света до 18 години. Надпреварата се провежда в Чънду (Китай) и е единственият турнир в юношеския тенис с награден фонд.

Българинът отстъпи с 0:6, 2:6 пред Кийтън Хенс (САЩ). Вчера Кисимов загуби в оспорван двубой от австралиеца Тило Берман след два тайбрека – 6:7(0), 6:7(3). В последната си среща от груповата фаза българинът ще играе срещу Винсент Райзах (Германия).

Осемте участници са разпределени в две групи по четирима състезатели, като първите двама във всяка група ще се класират за полуфиналите.

Димитър Кисимов е четвъртият българин, който участва във финалите на осемте най-добри юноши в света. Адриан Андреев и Илиян Радулов завършиха на трето място съответно през 2018 и 2023 г., а Александър Василев зае осмото място през миналата година.