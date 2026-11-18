Две са вече жертвите на тежката катастрофа вчера между Монтана и Берковица. Шофьорът на единия автомобил е починал тази сутрин в болницата в Монтана.

Въпреки извършените операции лекарите не са успели да спасят живота му заради тежките травми, съобщи д-р Белниколова от лечебното заведение.

При сблъсъка на място загина неговата 57-годишна спътничка в същия автомобил.

Другият участник в катастрофата – 25-годишен мъж от София, продължава да се лекува в болницата.

Инцидентът стана вчера около 11.30 часа, малко след село Благово, при челен удар между два автомобила.

15 души са загинали при катастрофи в област Монтана от началото на годината.