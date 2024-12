Втори българин ще участва на тенис турнира в Бризбейн, Австралия, който ще се проведе в периода 28 декември – 5 януари. Място в квалификациите намери Адриан Андреев, който замени Николоз Басилашвили (Грузия), отказал се в последния момент.

В първия кръг на пресявките Андреев ще срещне тенисист от Китайско Тайпе – Чун Хсин Цен. Двубоят е в събота сутрин. При победа във втория решителен кръг на квалификациите Андреев ще има за съперник Бенжамен Бонзи (Франция, №2 в схемата) или участващия с „уайлд кард“ Джеймс Макейб (Австралия).

В АТР 250 турнира на твърди кортове на открито в Бризбейн ще участва и Григор Димитров, двукратен победител в турнира и действащ шампион. Българинът ще бъде поставен под №2 в основната схема, където водач ще бъде Новак Джокович (Сърбия).

Димитров спечели трофея в Бризбейн през 2017 г. и 2024 г., а освен това има и участие на финал през 2013 г. Надпреварата, освен първа за сезона, служи и за генерална репетиция за Australian Open, който започва на 12-ти януари в Мелбърн.

