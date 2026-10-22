Втори задържан за убийството на руския художник Роберт Кузовков в Полша

Полските власти задържаха втори заподозрян във връзка с извършеното през юни убийство на руски художник и критик на президента Владимир Путин, заяви координаторът на полските разузнавателни служби Томаш Шемоняк, цитиран от Ройтерс.

Роберт Кузовков, известен и с псевдонима Семьон Скрепецки, бе застрелян с пет куршума в полския град Бяла Подласка на 15 юни.

Кузовков придоби популярност с критиките си към руските власти и с протестна акция, която организира в Берлин малко преди да бъде убит.

След покушението полските власти задържаха 36-годишен мъж, за когото твърдяха, че използва грузински паспорт.

Шемоняк днес написа в социалната мрежа Екс, че 22-годишен грузински гражданин е бил задържан по подозрение в съучастие в убийството на Кузовков. Съдът наложи на заподозрения мярка „задържане под стража“ за първоначален срок от 3 месеца, добави Шемоняк.