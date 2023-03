Ян-Ленард Щруф надви Фабио Фонини и си осигури мач с Григор Димитров в Маями

Ян-Ленард Щруф победи Фабио Фонини с 6:4, 5:7, 6:4 в мач от в първия кръг на Мастърс турнира в Маями.

С успеха той си осигури среща с поставения под №21 в схемата на надпреварата Григор Димитров.

Италианецът поведе с 4:3 гейма в първата част, но германецът реализира два пробива до края на сета, за да поведе в резултата. Фабио Фонини проби съперника си при последната си възможност във втората част, за да изравни сетовете. Заключителната трета част завърши с пробив за 32-годишния германец, който му осигури победата след 2 часа и 36 минути игра.

